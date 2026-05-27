Un ingegnere civile di 32 anni partirà la prossima settimana per un viaggio a piedi intorno al mondo. Il sindaco e l’assessora allo Sport hanno incontrato ieri il cittadino prima della partenza. L’uomo ha annunciato che durante il cammino racconterà le storie delle persone che incontrerà lungo il percorso. La partenza è prevista tra pochi giorni, e l’obiettivo è attraversare vari paesi camminando senza usare mezzi di trasporto.

Ancora pochi giorni e poi via per il giro del mondo a piedi. Il sindaco Giovanni Sartori e l’assessora allo Sport, Angelita Perretta, hanno ricevuto in Comune ieri il concittadino Ezio Marchetti, un ingegnere civile di 32 anni che la settimana prossima inizierà un’avventura unica. La prima tappa, circa 25mila chilometri, va da Capo Nord a Cape Town per un totale di circa 50 Paesi attraversati. Verso Natale, se non si verificano imprevisti, dovrebbe ripassare da queste parti. L’obiettivo dichiarato è "raccontare il lato umano del mondo", quindi con un viaggio lento a piedi, incontrando persone e facendo esperienze. Nel carrello che lo.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A spasso per il mondo: "Racconterò le persone"

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