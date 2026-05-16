La leggenda Sottana | Il basket mi ha dato tutto anche l’amore Ora riposo e poi racconterò io le storie degli atleti

La leggenda Sottana ha dichiarato che il basket le ha regalato tutto, inclusa la possibilità di trovare l’amore. Attualmente si prende una pausa, ma ha annunciato che in futuro racconterà le storie di altri atleti. La rubrica “Il Fatto a spicchi” si rivolge a chi apprezza il suono dei rimbalzi e il fischio del cronometro, offrendo approfondimenti su personaggi e momenti significativi nel mondo della pallacanestro.

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