La leggenda Sottana | Il basket mi ha dato tutto anche l’amore Ora riposo e poi racconterò io le storie degli atleti
La leggenda Sottana ha dichiarato che il basket le ha regalato tutto, inclusa la possibilità di trovare l’amore. Attualmente si prende una pausa, ma ha annunciato che in futuro racconterà le storie di altri atleti. La rubrica “Il Fatto a spicchi” si rivolge a chi apprezza il suono dei rimbalzi e il fischio del cronometro, offrendo approfondimenti su personaggi e momenti significativi nel mondo della pallacanestro.
“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Terza puntata “Il Fatto a spicchi” ospita una leggenda della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
LA LEGGENDA DEL BASKET ITALIANO CI RACCONTA IL SUO RITIRO // l'ultima partita di Giorgia Sottana
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