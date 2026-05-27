a roma evento finale di cyberbridge formazione strategica per resilienza digitale

Notizia in breve

Il 27 maggio 2026 si è svolto a Roma l’evento finale di CyberBridge, un programma di formazione sulla resilienza digitale. L’iniziativa si è tenuta presso la sede di Med-Or Italian. Durante l’evento sono state presentate le conclusioni del percorso formativo e sono intervenuti i partecipanti. Non sono stati comunicati dettagli su interventi o relatori specifici.