A Roma evento finale di CyberBridge formazione strategica per resilienza digitale
Il 27 maggio 2026 si è svolto a Roma l’evento finale di CyberBridge, un programma di formazione sulla resilienza digitale. L’iniziativa si è tenuta presso la sede di Med-Or Italian. Durante l’evento sono state presentate le conclusioni del percorso formativo e sono intervenuti i partecipanti. Non sono stati comunicati dettagli su interventi o relatori specifici.
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il 27 maggio 2026 si è svolto, presso la sede della Med-Or Italian Foundation, l'evento conclusivo del progetto “CyberBridge – Progetto di formazione strategica per la resilienza digitale in Africa”, iniziativa dedicata al rafforzamento delle capacità istituzionali e operative nel settore della cybersicurezza che ha coinvolto 30 funzionari pubblici provenienti da nove Paesi dell'Africa sub-sahariana. Il progetto è stato finanziato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), sviluppato in partenariato con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e con il supporto operativo della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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