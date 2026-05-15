Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali | piano sicurezza per il doppio evento a Roma

Domenica a Roma si svolgeranno due eventi sportivi di grande rilievo, uno alle ore 12:00 e l’altro alle 17:00, entrambi in programma nella stessa giornata. Si tratta del derby tra le squadre cittadine e della finale degli Internazionali BNL d’Italia, entrambi con un elevato afflusso di pubblico atteso. Per gestire la sicurezza durante queste manifestazioni, sono stati predisposti piani specifici che coinvolgono le forze dell’ordine e le autorità locali. La giornata sarà caratterizzata da un’intensa attività organizzativa e di controllo.

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Sarà una domenica ad alta tensione per la gestione dell’ordine pubblico nella Capitale. Il derby Roma-Lazio si giocherà infatti domenica 17 maggio alle ore 12:00, poche ore prima della finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, in programma al Foro Italico alle 17:00. Una scelta che porterà nella zona di Roma Nord circa 70mila persone tra tifosi e appassionati di tennis. I flussi principali interesseranno l’area del Flaminio, il lungotevere Maresciallo Diaz, Ponte Milvio e tutta la zona del Foro Italico. Per questo motivo la Questura di Roma, insieme alla Prefettura, ha predisposto un articolato piano di sicurezza che vedrà impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco, personale sanitario e steward. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali: piano sicurezza per il doppio evento a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA | Internazionali di Tennis, 2026 Sullo stesso argomento Roma, allarme sicurezza: il derby e la finale degli Internazionali insieme preoccupanoIl pranzo della domenica allo stadio per il derby della Capitale rischia di saltare. Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di TennisLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 “sposta” il derby tra AS Roma e SS Lazio. #Toni: Nella corsa Champions vedo favorito il Milan. E poi la Roma ha il derby #romalazio x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Roma Lazio: dove vedere il derby della Capitale in tv e streamingRoma Lazio derby della Capitale dopo diverse variazioni e spostamenti di orario, dovrebbe disputarsi lunedì 18 maggio alle 20:45: in attesa della conferma sull’orario, ecco dove poter vedere il match ... lazionews.eu Derby Roma-Lazio, la decisione ufficiale del TARLa Lega Serie A le ha provate tutte per far disputare il derby della Capitale di domenica. Nonostante la concomitanza con la finale degli Internazionali del Tennis, le istituzioni del calcio avevano d ... calciomercato.it