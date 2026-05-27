Allo svolgimento del 93° CSIO di Roma a Villa Borghese, l'Ospedale San Carlo di Nancy offre screening cardiologici gratuiti. L'iniziativa si concentra sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulla vicinanza alle cure. L’attività si svolge in un'area dedicata all’interno dell’evento. La partecipazione è aperta al pubblico, con servizi disponibili durante le giornate della manifestazione.

Dal 28 al 31 maggio, durante il 93° CSIO di Roma, la struttura romana di GVM Care & Research sarà a Villa Borghese con l'Advanced Mobile Clinic per consulti gratuiti, ECG e valutazione del rischio cardiovascolare. Prevenzione cardiovascolare e prossimità delle cure al centro della partecipazione dell’Ospedale San Carlo di Nancy al 93° CSIO di Roma – Piazza di Siena, in programma a Villa Borghese. Dal 28 al 31 maggio 2026, chi visiterà Piazza di Siena potrà effettuare gratuitamente un primo controllo del cuore. Ospedale San Carlo di Nancy, struttura romana di GVM Care & Research, sarà presente con l’Advanced Mobile Clinic, unità sanitaria mobile attrezzata per portare servizi di prevenzione e orientamento specialistico nei luoghi di maggiore partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Piazza di Siena screening cardiologici gratuiti con l'Ospedale San Carlo di Nancy

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