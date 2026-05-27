A Parma la masterclass UniSaFo che racconta il Prosciutto di Parma Dop agli operatori norvegesi del foodservice

Notizia in breve

Una delegazione norvegese composta da ristoratori e responsabili di un gruppo di pizzerie e trattorie ha visitato il territorio di Parma per tre giorni. Durante la visita, hanno partecipato a una masterclass organizzata dall'Università di Salerno che ha illustrato il Prosciutto di Parma Dop. L’obiettivo era approfondire le caratteristiche e le modalità di produzione di questo prodotto tipico, con un focus sulla sua valorizzazione nel settore foodservice.