A Parma la masterclass UniSaFo che racconta il Prosciutto di Parma Dop agli operatori norvegesi del foodservice
Una delegazione norvegese composta da ristoratori e responsabili di un gruppo di pizzerie e trattorie ha visitato il territorio di Parma per tre giorni. Durante la visita, hanno partecipato a una masterclass organizzata dall'Università di Salerno che ha illustrato il Prosciutto di Parma Dop. L’obiettivo era approfondire le caratteristiche e le modalità di produzione di questo prodotto tipico, con un focus sulla sua valorizzazione nel settore foodservice.
Nei giorni scorsi una delegazione proveniente da Oslo, composta da ristoratori e responsabili del gruppo Mamma Pizza – realtà che riunisce osterie, trattorie e pizzerie ispirate alla tradizione italiana – ha trascorso tre giorni nel territorio parmense per approfondire da vicino la cultura del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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