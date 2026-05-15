Weekend di sapori | tra Pinot Nero e feste del prosciutto DOP
Durante il fine settimana si svolgono eventi dedicati alla degustazione di Pinot Nero in Alto Adige, con diverse cantine che aprono le loro porte al pubblico. Nella stessa regione si tengono iniziative legate alle feste del prosciutto DOP, con assaggi e presentazioni di prodotti locali. A Milano, invece, sono previste modifiche all’aperitivo nel distretto urbano, con locali che proporranno nuove formule e menu speciali per l’occasione. Sono in programma anche momenti di intrattenimento e incontri con produttori e chef.
? Punti chiave Dove si trovano le degustazioni di Pinot Nero in Alto Adige?. Come cambierà l'aperitivo nel distretto urbano di Milano?. Quali specialità gluten free troverai nel villaggio di Roma?. Chi cucinerà a bordo delle barche ad Ancona?.? In Breve Giornate del Pinot Nero in Alto Adige tra il 15 e il 18 maggio.. Mostra del Torchiato a Osigo con opere del pittore Paolo Loschi.. Festa del prosciutto veneto DOP a Montagnana dal 14 al 17 maggio.. Wine&Thecity a Napoli il 16 e 17 maggio presso Fondazione Ezio De Felice.. Tra il 16 e il 18 maggio 2026, diverse località italiane accoglieranno visitatori e appassionati di enogastronomia nonostante le previsioni meteorologiche indichino un weekend caratterizzato dal maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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