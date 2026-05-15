Weekend di sapori | tra Pinot Nero e feste del prosciutto DOP

Durante il fine settimana si svolgono eventi dedicati alla degustazione di Pinot Nero in Alto Adige, con diverse cantine che aprono le loro porte al pubblico. Nella stessa regione si tengono iniziative legate alle feste del prosciutto DOP, con assaggi e presentazioni di prodotti locali. A Milano, invece, sono previste modifiche all’aperitivo nel distretto urbano, con locali che proporranno nuove formule e menu speciali per l’occasione. Sono in programma anche momenti di intrattenimento e incontri con produttori e chef.

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