Il Consorzio del Prosciutto di Parma al fianco di Race for the Cure

Il Consorzio del Prosciutto di Parma ha annunciato il suo supporto a Race for the Cure 2026, un evento che si terrà al Circo Massimo di Roma dal 7 al 10 maggio. La manifestazione rappresenta la più grande iniziativa globale dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno. L’evento coinvolge diverse città e raccoglie fondi per la ricerca e le attività di sensibilizzazione.

Il Consorzio del Prosciutto di Parma è al fianco di Race for the Cure 2026, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta contro i tumori del seno, in programma al Circo Massimo a Roma dal 7 al 10 maggio. Promossa da Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato schierata in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop archivia un 2025 in crescita: “Pronti a conquistare i consumatori moderni”Il mercato dei salumi certificati registra un’importante variazione nelle abitudini di acquisto, premiando le soluzioni pronte all’uso. 600 mila euro dal PNRR al Museo del Prosciutto di Parma, ma la filiera affonda negli scandaliIl progetto di aggiornamento del museo è stato presentato ufficialmente il 6 settembre 2025. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rivoluzione alla guida del Consorzio del Prosciutto Veneto Dop: ecco chi è il nuovo presidente; XIII° Congreso Mundial del Jamòn; Il Prosciutto Crudo di Cuneo a Milano per conquistare nuovi mercati; Il Prosciutto di San Daniele DOP cresce del 6% sui mercati internazionali. Il Consorzio del Prosciutto di Parma al fianco di Race for the CureE' la più grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta contro i tumori del seno, in programma al Circo Massimo a Roma ... parmatoday.it Il Consorzio del Prosciutto di Parma al Sirha di LioneIl Consorzio del Prosciutto di Parma rafforza la presenza nelle manifestazioni fieristiche internazionali, con un calendario fitto di partecipazioni: prima tappa in Francia dal 23 al 27 gennaio al ... ansa.it Nella giornata di ieri, 22 aprile 2026, il Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione eleggendo a nuovo presidente Diego Guerriero del Prosciuttificio Ducale. Il neo eletto presidente ringrazia Attilio Fontana per l'i - facebook.com facebook