In ferie con lo scambio casa | quanto si risparmia per vivere nella villa di uno sconosciuto

Durante le vacanze, molte persone scelgono di scambiare la propria casa con quella di altri utenti per ridurre i costi di soggiorno. Un esempio è quello di Alessandro, che inizialmente si mostrava scettico all’idea di affidare la propria abitazione a estranei per diversi giorni. Questa pratica permette di vivere in ambienti diversi senza spendere cifre elevate per hotel o affitti temporanei.

Da HomeExchange e ThirdHome: un modo alternativo per fare una vacanza, senza spendere troppi soldi. Ma ci si può fidare davvero? L'abbiamo chiesto a chi ha messo a disposizione il proprio appartamento. Ecco cosa abbiamo scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. “Abbiamo ricevuto proposte per case meravigliose. Spesso sono prime abitazioni, molto belle. Una volta abbiamo ricevuto una richiesta di scambio dal Sud Africa. Una signora chiedeva ospitalità a noi e in cambio offriva la sua villa: era da rivista” 🔗 Leggi su Today.it

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Rabiot torna in Serie A: scambio e sgarbo alla JuveAdrien Rabiot può far ritorno in Serie A e la notizia arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. Lo scambio può sbloccare questa operazione e si tratta di un autentico sgarbo alla Juventus. calciomercato.it

"Tanti di loro si sono presi qualche giorno di ferie durante il ramadan", ha detto l'assessore alla Mobilità facebook

Bancari, i sindacati chiedono 518 euro in più al mese, meno ore di lavoro, più ferie e buono pasto a 10 euro x.com