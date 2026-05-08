Schenone interrogato per tre ore dal pm Ascione | si indaga sul possibile incontro con Rocchi

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club referee manager dell'Inter è stato ascoltato per tre ore dal pubblico ministero Ascione nell'ambito di un'inchiesta milanese sugli arbitri. L'interrogatorio si è concentrato sulla possibile presenza di un incontro con una persona chiamata Rocchi. La stessa figura è stata interrogata come persona informata sui fatti, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui contenuti dell'interrogatorio.

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Il club referee manager dell'Inter Schenone è stato ascoltato per tre ore dal pm Ascione in merito all'inchiesta milanese sugli arbitri come persona informata sui fatti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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