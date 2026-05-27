A Nomi nasce il murale delle generazioni | studenti e anziani insieme sulla facciata della scuola

A Nomi è stato realizzato un murale lungo tutta la facciata nord della scuola primaria, che raffigura studenti e anziani insieme. L’opera rappresenta il dialogo tra generazioni, la memoria e il senso di comunità. La realizzazione coinvolge diverse fasce d’età e mira a valorizzare l’intergenerazionalità. Il murale è visibile sulla facciata dell’edificio scolastico e si inserisce in un progetto dedicato alla coesione sociale.

Un grande murale lungo tutta la facciata nord della scuola primaria di Nomi per raccontare il dialogo tra generazioni, il valore della memoria e il senso di comunità. È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo progetto artistico nato dalla collaborazione tra gli alunni dell’istituto e gli ospiti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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