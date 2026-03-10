Studenti e Ordine delle Professioni Infermieristiche insieme | nasce al Liceo Artistico Virgilio Arte per chi cura

Al Liceo Artistico Virgilio è stato avviato un progetto intitolato “Arte per chi cura”, promosso dagli studenti e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche. L’obiettivo è sensibilizzare sulla violenza in ambito sanitario attraverso attività artistiche e laboratori. La collaborazione mira a coinvolgere i giovani e a promuovere un approccio diverso nel dialogo tra operatori e cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto contro la violenza in sanità. L'arte diventa strumento di civiltà. Giovedì 12 marzo 2026, in occasione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", verrà presentato il contest "Arte per chi cura". Il progetto, promosso dall'OPI di Benevento insieme al Liceo Artistico "I.I.S. G. Alberti – Virgilio", invita gli studenti a trasformare la creatività in impegno civile. Attraverso pittura e grafica, i giovani racconteranno il valore della cura e dell'empatia, contrastando con la bellezza ogni forma di aggressione verso i professionisti della salute.