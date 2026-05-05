Il 7 maggio nuovo sciopero della scuola al Politeama lavoratori e studenti insieme contro il ministro Valditara

Il 7 maggio si terrà un nuovo sciopero nel settore scolastico, con lavoratori e studenti che parteciperanno con manifestazioni in diverse città. A Palermo, l’appuntamento è alle ore 9 al Politeama, dove si svolgerà una manifestazione territoriale. La protesta coinvolge sia il personale docente che gli studenti, che si riuniranno per esprimere il loro dissenso. La mobilitazione segue altre iniziative simili messe in campo negli ultimi mesi.

Il 7 maggio lavoratrici e lavoratori della scuola incroceranno le braccia insieme a studentesse e studenti, con manifestazioni territoriali in decine di città’, l’appuntamento per Palermo sarà alle ore 9 al Politeama. Lo sciopero, proclamato anche per il 6 maggio per garantire la massima.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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