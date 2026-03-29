Gaza | tappa a Napoli per la Global Sumud Flotilla

Nella giornata delle Palme, i volontari della Global Sumud Flotilla, partiti da Livorno, sono arrivati nel porto di Mergellina a Napoli. Durante la sosta, è stato consegnato un ramoscello d’ulivo ai partecipanti. La flotta proseguirà il viaggio verso Gaza, con questa tappa nel capoluogo campano.

Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno, stanno facendo tappa nel porto di Mergellina prima di salpare verso Gaza. Nel capoluogo partenopeo l a “flotta di terra” si è riunita questa mattina in piazza Sannazaro per accogliere e sostenere i cinque volontari impegnati nella missione. Riparte quindi anche dai porti italiani la “Spring Mission 2026”, un nuovo tentativo di far arrivare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Secondo gli organizzatori, sarebbero circa cento le imbarcazioni coinvolte, pronte a ritentare di superare il blocco navale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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