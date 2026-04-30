Musica fiere e sport | è la festa del 1° Maggio Quattro giorni pieni di iniziative a San Benedetto al quartiere Agraria

A San Benedetto si svolge la 54ª Festa del Primo Maggio nel quartiere Agraria, con un programma che comprende musica, fiere e attività sportive. L’evento si estende su quattro giorni, durante i quali vengono organizzate diverse iniziative aperte alla comunità. La manifestazione coinvolge diversi spazi pubblici e propone eventi di intrattenimento e sport per cittadini di tutte le età. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale per il quartiere e la città.

SAN BENEDETTO Quattro giorni di musica, fiere e sport: taglia il traguardo della 54ª edizione la Festa del Primo Maggio al quartiere Agraria dove si riaccendono i riflettori su uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio. Da oggi al 3 maggio lo storico evento trasformerà piazza Pertini e dintorni in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il cartellone promette un mix vincente di intrattenimento gratuito per ogni fascia d’età. Il festival aprirà ufficialmente i battenti stasera con l'attesa cerimonia del Palo del Primo Maggio, issato tradizionalmente a mezzanotte come simbolo di libertà e memoria delle lotte contadine....🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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