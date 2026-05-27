A Montesilvano Il bisturi doc premiazione dei migliori chirurghi abruzzesi | tutti i vincitori
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Anche quest’anno si ripete la premiazione dei migliori chirurghi abruzzesi con "Il bisturi doc". La cerimonia si terrà domenica 31 maggio, alle ore 10.30, nella sala consiliare del comune di Montesilvano.L’iniziativa è promossa dal periodico "Cronache abruzzesi" con il patrocinio della presidenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
A Villa Severi la premiazione dei vincitori del Terzo concorso letterarioSabato 9 maggio 2026, alle ore 21, nel salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, si terrà la cerimonia di premiazione del Terzo...
Concorso di scrittura e arti figurative “O’pport’unità”, lunedì la premiazione dei vincitoriLunedì si terrà ad Arezzo la cerimonia di premiazione del concorso di scrittura e arti figurative “O’pport’unità”.