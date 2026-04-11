A Pechino si sta svolgendo un incontro che coinvolge figure di spicco della diplomazia internazionale, con particolare attenzione alle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Durante la discussione vengono affrontati temi come Taiwan, mentre si collegano eventi recenti come le dichiarazioni dell’ex presidente statunitense e le tensioni legate al conflitto in Iran. Nel frattempo, gli incontri tra rappresentanti di vari Paesi si susseguono, delineando nuove dinamiche nelle relazioni globali.

Cosa c’entrano Donald Trump e la guerra in Iran con l’incontro che sta andando in scena a Pechino proprio in queste ore tra Xi Jinping e Cheng Li Wun, leader del partito di opposizione taiwanese del Kuomintang? C’è un filo rosso molto sottile che lega l’inquilino della Casa Bianca, il Medio Oriente e il Mar Cinese Meridionale. Innanzitutto, occhio al calendario: Trump volerà in Cina per vedere Xi il 14 e 15 maggio, ossia dopo che il padrone di casa avrà concluso i suoi dialoghi distensivi con Cheng. Il Wall Street Journal ha aggiunto un’indiscrezione in più: il Dragone avrebbe sfruttato il suo capitale diplomatico con l’Iran per spingere Teheran ad accettare di sedersi al tavolo dei colloqui con gli Stati Uniti.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump, Cheng, Xi: così prende forma la diplomazia su Taiwan

Trump incontra Xi a Pechino: discussione su Taiwan come principale tema dell’incontroDonald Trump ha stretto un colloquio telefonico con Xi Jinping, presidente della Cina, nel quale si è discusso di una serie di temi, tra cui...

Xi e la diplomazia del tappeto rosso con Starmer. Mentre Trump avvisaLa Cina ha steso il tappeto rosso per Keir Starmer (copyright: Financial Times) con una cerimonia impeccabile e un linguaggio attentamente calibrato...

Trump to Decide ‘Soon’ on Sending Weapons to Taiwan