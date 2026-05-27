A Moie di Maiolati sbarcano gli ' aperitivi europei' un viaggio tra sapori e solidarietà

A Moie di Maiolati, si sono svolti gli 'aperitivi europei', un evento che ha coinvolto diverse postazioni con specialità provenienti da vari paesi del continente. Le bancarelle hanno offerto prodotti tipici, mentre i partecipanti hanno potuto degustare vini e assaggiare piatti tradizionali. L’evento, durato una sera, ha unito sapori e solidarietà, senza spostarsi dal centro della Vallesina. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e visitatori, con un focus sull’inclusione culturale.

Maiolati Spontini (Ancona), 27 maggio 2026 - Un viaggio lungo una sera tra i sapori, i profumi e le atmosfere del Vecchio Continente, senza mai spostarsi dal cuore della Vallesina. Tornano a Moie gli attesissimi Aperitivi Europei, un appuntamento ormai tradizionale dedicato al divertimento, alla spensieratezza e alla socialità. Venerdì, a partire dalle18:30, le vie della cittadina si accenderanno di energia per accogliere cittadini, famiglie e visitatori in una grande festa a cielo aperto. L’iniziativa nasce da un’intuizione della consulta Giovanile di Maiolati Spontini ed è promossa con entusiasmo dal comitato Attività Produttive Maiolati, in stretta sinergia con la Pro Loco Maiolati Spontini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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