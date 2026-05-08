Il ministro Adolfo Urso visita Porto Marghera | Il nuovo hub non sia solo stoccaggio

Il ministro delle Imprese e Made in Italy ha effettuato questa mattina un sopralluogo a Porto Marghera, dopo un incontro con il commissario europeo. La visita ha riguardato l'area portuale e le infrastrutture locali, in relazione alla possibile collocazione di uno dei due hub europei per lo stoccaggio di materie prime critiche. Il ministro ha espresso l’intenzione che il nuovo centro non si limiti solo allo stoccaggio.

Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso questa mattina è stato in sopralluogo a Porto Marghera, dopo il colloqui con il commissario Ue Stephane Sejourné sulla possibile collocazione proprio a Marghera di uno dei due hub europei di stoccaggio delle materie prime critiche, cosiddette.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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