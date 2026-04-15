Hub europeo per le materie prime a Porto Marghera contatti Ue-Veneto

Un hub europeo dedicato alle materie prime sta per essere avviato a Porto Marghera, con contatti tra le autorità regionali e l’Unione Europea. La decisione definitiva sulla realizzazione dell’iniziativa dovrebbe arrivare a breve, anche se ancora non ci sono date precise. La zona industriale, che da tempo cerca una sua collocazione nel panorama attuale, si trova in attesa di sviluppi concreti riguardo a questo progetto.

Presto, molto presto per dire se sia vicina una svolta per Porto Marghera, l'area industriale che ancora cerca un suo ruolo in questo secolo. Ma certo le parole del presidente della regione Veneto Alberto Stefani, che questa mattina ha dichiarato che «la regione del Veneto sostiene il progetto di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Edo Ronchi: "Ecco le priorità per rafforzare il mercato europeo delle materie prime seconde"(Adnkronos) - “Un mercato unico europeo delle materie prime seconde, obiettivo centrale del Circular Economy Act europeo, è utile per eliminare gli... Leggi anche: Senza materie prime niente sviluppo ferroviario Ue. Le prospettive di Ecr/FdI Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mestre, rivoluzione in stazione: cinque anni di lavori per il nuovo hub ferroviario; Venezia si salverà solo se sarà speciale: serve una città stato con uno statuto autonomo; A Mestre apre il cantiere della nuova stazione, opera da 98 milioni; Cantiere infinito all’istituto agrario di Gonzaga: studenti in aumento e senza aule. Stefani, 'Porto Marghera possibile hub europeo per le terre rare'Il Veneto ha davanti a sé una grande possibilità, quella di diventare l'hub dell'approvvigionamento delle materie prime strategiche. (ANSA) ... ansa.it Porto Marghera, il ponte ferroviario da 28 milioni di euro: posizionata la gru per chiudere i cantieri a fine 2026MESTRE - Un'isola artificiale realizzata al centro del Canale Ovest, una soluzione ingegneristica pensata per accogliere una gru a torre alta quasi 52 metri - pari a 45,40 ... ilgazzettino.it #MargheraPORTO Il Porto di Venezia guarda al Futuro: tra Crescita Record e Nuova Governance! Grandi manovre e risultati eccellenti per il sistema portuale di Venezia e Chioggia. Il 2025 si è chiuso con numeri straordinari, confermando lo scalo lagunar - facebook.com facebook