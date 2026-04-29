Roberta Martucci è scomparsa nel Salento nel 1999, e da allora il caso rimane irrisolto. Recentemente, sono stati analizzati alcuni audio e file presenti nel fascicolo d’indagine. Secondo fonti investigative, tali elementi potrebbero contribuire a riaccendere l’attenzione sulla vicenda e a portare alla riapertura delle indagini. La procura sta valutando l’uso di questa nuova documentazione per approfondire le circostanze della scomparsa.

«Dagli audio e da altri file contenuti nel fascicolo nuovi elementi che potrebbero portare alla riapertura delle indagini». Si riaccendono le speranze sul caso di Roberta Martucci: nei giorni scorsi la Procura ha messo a disposizione dei legali e dei consulenti della famiglia il fascicolo dell'inchiesta sulla sparizione della giovane. Spetterà ora ai consulenti analizzare tutti gli elementi, con un focus particolare sulle registrazioni audio e sulle intercettazioni dell'epoca: è lì che, secondo la criminologa Isabel Martina, che affianca la famiglia, si nasconde qualcosa che potrebbe portare alla riapertura delle indagini. Ad analizzare gli audio e gli altri file sarà l'ingegnere Luigina Quarta.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Roberta Martucci, si scava su audio e file. Scomparsa nel Salento nel 1999: «La tecnologia per riaprire il caso»

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