A Lignano Sabbiadoro sta per svolgersi la 40ª Biker Fest International, un evento che unisce appassionati di auto d’epoca e motori militari. L’appuntamento si tiene nel territorio di Udine e porta in città numerosi appassionati di veicoli d’epoca, tra cui giovani e veterani, pronti a condividere la passione per il passato motoristico e le forze armate. La manifestazione coinvolge diverse esposizioni e attività dedicate a questi temi.

L’appuntamento con la passione meccanica e il fascino del passato si sposta a Lignano Sabbiadoro, nel territorio di Udine, dove la 40ª Biker Fest International si prepara ad accogliere un evento che fonde l’estetica delle auto d’epoca con la potenza delle Forze Armate. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il raduno Kustom & Classic, previsto per sabato 16 maggio, un format nato dalla sinergia tra la rivista specializzata Kustom World e il club goriziano Lowered Garage, celebre per iniziative come ‘German VS JDM’ e ‘RacenLow’. L’evento non sarà solo una vetrina per le classiche di domani, ovvero le youngtimer prodotte fino al 1999, ma si trasformerà in un complesso ecosistema di esposizione tecnica, simulazione militare e test dinamici su terreni impegnativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lignano: tra Youngtimer e potenza militare, il grande raduno

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