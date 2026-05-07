A Gemona si è svolta una cerimonia per ricordare i 29 alpini morti nel terremoto del 1976. Durante l’evento sono stati ricordati i soldati che, tra le macerie, riuscirono a salvare alcuni dei loro compagni. Alla commemorazione erano presenti rappresentanti delle autorità e numerose medaglie al valore sono state consegnate ai partecipanti. La cerimonia ha coinvolto il pubblico e le istituzioni locali.

? Cosa scoprirai Come riuscirono i soldati superstiti a salvare alcuni compagni tra le macerie?. Chi sono le autorità e le medaglie al valore presenti alla cerimonia?. Perché il sacrificio di quei 29 alpini è identitario per il Friuli?. Cosa accadde esattamente alle palazzine della caserma durante la scossa del maggio?.? In Breve Messa celebrata da Don Albino D’Orlando presso la sede del Reggimento Logistico della Julia.. Partecipazione di Barbara Zilli e della Medaglia d’Oro al valor militare Paola Del Din.. Il sindaco Roberto Revelant ha ringraziato le penne nere per il servizio prestato.. Il crollo delle palazzine avvenne alle ore 21 di quel maggio del 1976.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemona, memoria per i 29 alpini caduti nel sisma del 1976

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