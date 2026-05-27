A Lapio la IV edizione di Enorme piccolo salone del vino artigianale | il programma dell' evento
Il 14 e 15 giugno 2026, negli spazi di Palazzo Filangieri a Lapio (Av), si terrà la quarta edizione di Enorme – Piccolo salone del vino artigianale, manifestazione dedicata alla viticoltura artigianale e alla valorizzazione delle aree interne.Dopo aver attraversato nelle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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