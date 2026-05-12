Leccearredo 2026 presentata ufficialmente la 38ª edizione del Salone internazionale dell’arredamento

Questa mattina, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di LecceArredo 2026, la 38ª edizione del Salone Internazionale dell’Arredamento. L'evento è uno degli appuntamenti più longevi e attesi nel settore dell’arredamento e si terrà nel 2026. Sono stati annunciati dettagli sull’organizzazione e le date della manifestazione, che coinvolge espositori nazionali e internazionali.

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LECCE – Si è svolta questa mattina, martedì 12 maggio, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa ufficiale di presentazione di LecceArredo 2026, la 38ª edizione del Salone Internazionale dell’Arredamento, tra gli appuntamenti più longevi e attesi del.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di TrentoSi terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal... Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90ROMA – Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale...