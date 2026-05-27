A La Tina nasce la scuola del futuro

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A La Tina è stata inaugurata una nuova scuola con ambienti innovativi. Le pareti e i tavoli si trasformano in superfici multimediali e interattive. Sono presenti arredi mobili pensati per facilitare il lavoro di gruppo. È stata allestita anche un’arena modulare dotata di pouf morbidi, destinata alle letture animate. La struttura combina elementi tradizionali e tecnologici per creare uno spazio flessibile e dinamico.

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CITTÀ DI CASTELLO - Pareti e tavoli che prendono vita trasformandosi in superfici multimediali e interattive, arredi flessibili per il lavoro di squadra e un’arena modulare con morbidi pouf per le letture animate. Si presenta come un ecosistema digitale e inclusivo, il nuovo laboratorio della primaria di La Tina inaugurato lunedì. " Rotary WonderLab – Biblioteca immersiva e laboratorio di apprendimento innovativo ", nasce dalla collaborazione tra la direzione didattica del secondo circolo Pieve delle Rose, Rotary Club e Comune. Un ambiente che stimola la creatività e l’apprendimento cooperativo, accogliendo anche la storica Biblioteca di Giammy, oggi trasformata in una moderna raccolta digitale aperta al territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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