a la tina nasce la scuola del futuro

Notizia in breve

A La Tina è stata inaugurata una nuova scuola con ambienti innovativi. Le pareti e i tavoli si trasformano in superfici multimediali e interattive. Sono presenti arredi mobili pensati per facilitare il lavoro di gruppo. È stata allestita anche un’arena modulare dotata di pouf morbidi, destinata alle letture animate. La struttura combina elementi tradizionali e tecnologici per creare uno spazio flessibile e dinamico.