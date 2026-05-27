A Fontevivo una tecnologia per trasformare il calore in energia

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 18, nella sala Anspi di via Roma 1, sarà presentata una tecnologia chiamata “cella ad effetto ossidroelettrico”. Si tratta di un sistema che trasforma il calore disperso e la radiazione infrarossa in energia elettrica. La novità consiste nell’utilizzo di un metodo innovativo per produrre energia partendo dal calore. La presentazione avviene nel centro di Fontevivo.

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Un sistema innovativo per produrre energia elettrica partendo dal calore. Sarà presentata sabato 30 maggio alle 18, nella sala Anspi di via Roma 1, la cosiddetta “cella ad effetto ossidroelettrico”, una tecnologia che punta a sfruttare la radiazione infrarossa e il calore disperso per generare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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