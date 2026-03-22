Amor à Vida il megaycht ibrido che recupera energia dal calore Come funziona
Un cantiere marchigiano di Ferretti Group ha installato per la prima volta una motorizzazione ibrida su un yacht di 67 metri. Si tratta di un modello chiamato Amor à Vida, che recupera energia dal calore grazie a una tecnologia avanzata. La nave rappresenta un esempio di innovazione nel settore nautico, combinando design elegante e sistemi di propulsione moderni.
Si chiama Amor à Vida — "amore per la vita" in portoghese — e il nome racconta già tutto. Il nuovo superyacht di Crn, storico cantiere navale di Ancona e brand di Ferretti Group, non è semplicemente una barca: è la traduzione in acciaio, legno pregiato e marmo di una visione del mondo. Il progetto ha non poco di automobilistico: è nato con il nome in codice Project Maranello - omaggio alla passione dell'armatore per il mondo automobilistico di lusso - come non si può dimenticare che uno dei soci e vicepresidente di Ferretti Group (per la cronaca, alle prese con un Opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek) è Piero Ferrari mentre Stefano Domenicali - Ceo della F1 - fa parte del Consiglio di Amministrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Cosrx the 6 peptide skin booster serum, l'ibrido che funziona sia come siero che come tonicoCosa dovrebbe avere un prodotto skincare per essere perfetto? Probabilmente una texture ultraleggera e una formula potente che migliori diverse...
Key, l’energia del futuro. La sabbia che accumula calore e le batterie elementi d’arredo: un viaggio nell’innovazionedi Federico Tommasini A Key l’energia del futuro prende forma tra innovazione tecnologica e nuove idee.
Tutti gli aggiornamenti su Amor à Vida il megaycht ibrido che...
Temi più discussi: Amor à vida: il nuovo superyacht di CRN è un inno alla vita e al mare; CRN M/Y Amor à Vida guida la flotta di Ferretti Group al Palm Beach International Boat Show; Al via il Palm Beach Boat Show 2026: ecco i cantieri italiani presenti; Achille Lauro ad Assago: La musica serve ad accompagnarci nella vita'.
CRN M/Y Amor à Vida guida la flotta di Ferretti Group al Palm Beach International Boat ShowFerretti Group si presenta al Palm Beach International Boat Show con una flotta di 6 yacht che rappresenta al meglio l’eccellenza e l’ampiezza della sua gamma ... pressmare.it
CRN M/Y Amor À Vida: 67 metri full custom con propulsione ibridaCRN consegna Amor À Vida, superyacht full custom di 67 metri in acciaio e alluminio con propulsione ibrida, firmato Nuvolari Lenard. Sei ponti, 14 ospiti, 17 di equipaggio ... pressmare.it
Michelangelo Merisi da Caravaggio - Omnia Vincit Amor facebook