Un cantiere marchigiano di Ferretti Group ha installato per la prima volta una motorizzazione ibrida su un yacht di 67 metri. Si tratta di un modello chiamato Amor à Vida, che recupera energia dal calore grazie a una tecnologia avanzata. La nave rappresenta un esempio di innovazione nel settore nautico, combinando design elegante e sistemi di propulsione moderni.

Si chiama Amor à Vida — "amore per la vita" in portoghese — e il nome racconta già tutto. Il nuovo superyacht di Crn, storico cantiere navale di Ancona e brand di Ferretti Group, non è semplicemente una barca: è la traduzione in acciaio, legno pregiato e marmo di una visione del mondo. Il progetto ha non poco di automobilistico: è nato con il nome in codice Project Maranello - omaggio alla passione dell'armatore per il mondo automobilistico di lusso - come non si può dimenticare che uno dei soci e vicepresidente di Ferretti Group (per la cronaca, alle prese con un Opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek) è Piero Ferrari mentre Stefano Domenicali - Ceo della F1 - fa parte del Consiglio di Amministrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amor à Vida, il megaycht ibrido che recupera energia dal calore. Come funziona

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