Rabbia e alimentazione | è possibile trasformare lo stress in energia positiva

Recentemente si è parlato di come l’alimentazione possa influenzare lo stato emotivo, in particolare la rabbia. Si è evidenziato che mantenere stabile la glicemia, supportare il funzionamento del fegato e integrare minerali rappresentano strategie chiave per gestire lo stress. Questi aspetti vengono considerati importanti per favorire un equilibrio emotivo e migliorare la risposta alle tensioni quotidiane. La relazione tra cibo e emozioni resta un argomento di crescente attenzione nel campo della nutrizione e della salute mentale.

Articolo. Stabilizzare la glicemia, sostenere il fegato e integrare minerali sono le tre mosse fondamentali per ridurre irritabilità e tensione Se la tristezza è la pioggia che bagna il giardino interiore, la rabbia è l’incendio che divampa improvviso. Nella nostra grammatica emotiva, la rabbia è spesso l’invitata più scomoda: la neghiamo, la soffochiamo o, al contrario, ne diventiamo schiavi. Eppure, dal punto di vista evolutivo, la rabbia è un’emozione di autoaffermazione. È il segnale che un nostro confine è stato violato, che un’ingiustizia è stata compiuta o che un ostacolo si frappone tra noi e un obiettivo vitale. Quando ci arrabbiamo, il nostro cervello rettiliano prende il comando. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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