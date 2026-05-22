Sacchi ha festeggiato 15 anni di presenza in Liguria con l’organizzazione del primo Beer Fest a Genova, tenutosi presso la Marina Genova Aeroporto. La manifestazione ha coinvolto diverse birrerie e produttori locali, offrendo un’occasione per degustazioni e incontri tra appassionati di birra artigianale. L’evento ha rappresentato una novità per la città, attirando un pubblico di visitatori interessati a scoprire le varietà proposte. La celebrazione si inserisce in un percorso di crescita e consolidamento nel settore brassicolo regionale.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - Sacchi celebra i 15 anni di attività in Liguria con la prima edizione genovese del 'Sacchi Beer Fest', ospitato alla Marina Genova Aeroporto. L'evento ha coinvolto 30 partner e fornitori del settore elettrico in una giornata dedicata a innovazione, transizione energetica e networking. Sacchi è arrivata in Liguria nel 2011 con l'acquisizione dello storico grossista locale Cime: nella regione, l'azienda conta oggi 13 punti vendita, 115 collaboratori e un fatturato annuo di circa 70 milioni di euro. Dispone inoltre di una rete di venditori esterni e specialisti nei settori dell'illuminazione, della sicurezza, dell'automazione e delle rinnovabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sacchi celebra 15 anni in Liguria con il primo Beer Fest di Genova

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