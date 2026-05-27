A Coccolia un incontro dedicato a Tonino Spazzoli
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Venerdì 29 maggio, alle ore 20.30, al Circolo Endas "Tonino Spazzoli", via Ravegnana 851, Coccolia, verrà presentato il libro "Taccuino per una vita. Pensiero e azione di Tonino Spazzoli" a cura di Maurizio Gioiello, Antonio Spazzoli, Mario Proli, Gabriele Zelli. Insieme agli autori interverranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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