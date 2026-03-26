A Forlì, si rinnova ogni anno il ricordo dell'eccidio della Ripa, avvenuto il 24 marzo 1944, attraverso una passeggiata storica organizzata dall'Associazione nazionale partigiani d’Italia Forlì-Cesena. L'evento, che coinvolge anche associazioni locali e il patrocinio comunale, quest'anno si svolgerà nel 2026 e prevede un incontro con Sabina Spazzoli, figura legata alla memoria di quegli eventi.

A seguire, alle ore 16,30 - nella sala Melozzo - piazzale Melozzo degli Ambrogi 7a - sarà presentato il monologo inedito di Sabina Spazzoli “Conosciamo le figure femminili della Resistenza partigiana legate ai fatti della Ripa e nella ricorrenza del voto alle donne” con accompagnamento musicale di Mirko Catozzi. Un saggio che tratteggia le figure femminili forlivesi protagoniste di questo evento politico di eccezionale coraggio. Ingresso libero. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Forlì ricorda l'eccidio della Ripa e il coraggio delle donne: una passeggiata storica e l'incontro con Sabina Spazzoli

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