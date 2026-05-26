Jannik Sinner affronta Clément Tabur nel primo turno di Roland Garros 2026, dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia. La partita si disputerà in Francia e sarà visibile in diretta su canali televisivi, piattaforme streaming e in chiaro. L'incontro rappresenta il debutto del tennista italiano nel torneo francese di quest'anno. L’orario di inizio e i dettagli sulla trasmissione sono stati comunicati dagli organizzatori.

Il momento tanto atteso è arrivato. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner torna protagonista al Roland Garros 2026 per il suo debutto contro Clément Tabur, giovane francese in gara con una wild card. L’incontro inaugura la sessione serale del Philippe-Chatrier, in uno scenario che promette emozioni forti e un pubblico tutto per il padrone di casa. Ma dove si potrà seguire la sfida Sinner – Tabur? Sarà trasmessa in chiaro o solo in streaming? E a che ora scenderanno in campo i due tennisti? Scopriamolo insieme. La partita tra Sinner e Tabur è in programma martedì 26 maggio 2026 e aprirà la sessione serale del campo centrale di Parigi, il Philippe-Chatrier, con inizio fissato alle 20:15. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner – Tabur al Roland Garros 2026: dove vederla in tv, streaming e in chiaro, orario e dettagli

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Sinner vs Tabur Roland garros

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