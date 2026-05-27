A Cervia il ricordo dei soldati canadesi morti per la Liberazione della città
Una delegazione canadese ha visitato Cervia questa mattina per commemorare i soldati canadesi morti durante la Liberazione della città. La visita si è svolta in occasione della mostra d'arte floreale Città Giardino, con l’obiettivo di onorare i compatrioti caduti in quel periodo.
Questa mattina la delegazione canadese presente nella ‘Città del sale’ per la mostra d'arte floreale Città Giardino ha voluto onorare i suoi compatrioti caduti durante la Liberazione di Cervia. Le città di Maple Ridge, Stratford, and Yarmouth per l'occasione hanno realizzato il giardino a fianco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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