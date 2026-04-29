Consiglio junior Il ricordo della Liberazione

Qualche giorno dopo il 25 aprile, si è svolta una cerimonia per ricordare la Liberazione, coinvolgendo un pubblico vario e attento. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, cittadini e rappresentanti locali, che hanno ascoltato discorsi e assistito a momenti commemorativi. La giornata ha rappresentato un’occasione per riflettere su un momento storico fondamentale, mantenendo vivo il ricordo tra le nuove generazioni.

SONDALO Una celebrazione ad alcuni giorni dal 25 aprile ma non meno importante. La giornata si è aperta ieri alle 9:15 presso la Sala Consiglio del Municipio con un momento di approfondimento sulla Festa della Liberazione insieme ai rappresentanti dell’ ANPI, dedicato agli studenti delle classi IV e V della scuola primaria, all’interno del Consiglio comunale dei ragazzi. Alle 10:30 si è poi svolta la cerimonia ufficiale presso il Monumento ai Caduti, con la presenza degli alunni e i docenti delle classi IV e V della scuola primaria e della classe III della scuola secondaria, del Consiglio comunale dei ragazzi, dell’ANPI provinciale rappresentata dal presidente Sergio Spolini con Egidio Melè, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sondalo Francesco Spoltore e della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consiglio junior. Il ricordo della Liberazione The bullied man turned out to be a martial arts genius, the beauties love him crazy!#cdrama Notizie correlate Tra ricordo e musica: Bertinoro celebra la Festa della LiberazioneBertinoro commemora l’81esimo anniversario della Liberazione, con un evento pubblico in programma per la mattina di martedì 25 aprile, alle 10, alla... In consiglio a Firenze interverranno i nati nel giorno della LiberazioneFirenze, 14 aprile 2026 - Su iniziativa del consigliere comunale Luca Santarelli del Gruppo Misto-Noi Moderati, la commissione 5 del Comune di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Consiglio junior. Il ricordo della Liberazione. Consiglio junior. Il ricordo della LiberazioneSONDALO Una celebrazione ad alcuni giorni dal 25 aprile ma non meno importante. La giornata si è aperta ieri alle ... ilgiorno.it Il Giorno del Ricordo e le polemiche. Duello in consiglio regionale. Bocchino: Io censurato (ma poi c’è la stretta di mano)Firenze, 10 febbraio 2026 – Non si placa, ma anzi si arricchisce di un nuovo capitolo, la polemica sul Giorno del Ricordo e sulla partecipazione, annunciata e poi annullata, dell’ex parlamentare Italo ... lanazione.it