Cervia celebra la Liberazione | corteo solenne e concerto in città per ricordare la lotta al nazifascismo

A Cervia questa mattina si sono svolti i festeggiamenti per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. La cerimonia ha incluso un concerto del corpo bandistico “Città di Cervia” e un corteo che ha percorso le vie del centro storico, durante il quale sono state deposte corone alle lapidi commemorative. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, mantenendo vivo il ricordo degli eventi storici legati alla fine del regime nazifascista.

Questa mattina Cervia ha commemorato l’ottantunesimo anniversario della Liberazione con il concerto del corpo bandistico “Città di Cervia” e con il tradizionale corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico. Alla cerimonia hanno preso parte il commissario straordinario.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate 25 Aprile: Latina celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La cerimoniaAnche Latina si prepara al 25 Aprile, Festa della Liberazione d’Italia di cui quest’anno ricorre l’81esimo anniversario. Buggiano celebra la Liberazione: tra corteo e musica per l’ANPI?? Cosa sapere L'ANPI di Buggiano organizza commemorazioni e concerto il 25 aprile a Borgo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cervia celebra il 25 aprile: una settimana di eventi per l’81° anniversario della Liberazione; Cervia, 81° anniversario della Liberazione: il programma delle celebrazioni fino al 29 aprile; Cesenatico celebra la Liberazione con un programma ricco di eventi: in citt anche Walter Veltroni; Il supermercato si schiera a fianco dell'Anpi: Libertà e democrazia valori condivisi. Cervia celebra l’81° anniversario della Liberazione: corteo, musica e iniziative in tutto il territorioUna giornata diffusa tra memoria, partecipazione e cultura ha accompagnato le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione a Cervia, dove questa ... ravennanotizie.it Cervia celebra il 25 aprile: una settimana di eventi per l’81° anniversario della LiberazioneMostre, incontri, cortei e momenti commemorativi: Cervia si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con un programma articolato che si ... ravennanotizie.it Dall'8 al 10 maggio Cervia celebra Grazia Deledda: tre giorni di eventi per i 100 anni dal conferimento del Nobel facebook