Lo chef Antonio Gentile ha aperto un nuovo capitolo al ristorante Etereo, situato al settimo piano dell’hotel di Casa Brera. La struttura, con vista sulla città, propone un menu di alta cucina con piatti che combinano tecniche tradizionali e innovazioni. La serata di apertura ha visto la partecipazione di clienti e appassionati, mentre il locale si distingue anche per il design degli interni, che unisce elementi moderni a dettagli di ispirazione classica.

Un cambiamento che non si limita alla cucina, ma ridefinisce il racconto gastronomico del ristorante affacciato sui tetti di Milano. L’obiettivo è costruire un’esperienza capace di mettere insieme alta cucina, design e atmosfera urbana, con una proposta che dialoga direttamente con la città e con il suo carattere cosmopolita. Il nuovo corso di Etereo Etereo occupa una posizione particolare a Milano: è insieme ristorante d’hotel, terrazza panoramica e luogo d’incontro che accompagna gli ospiti durante tutta la giornata, dalla colazione al dopocena. Con l’arrivo di Antonio Gentile, il ristorante di Casa Brera prova a consolidare ulteriormente il proprio ruolo, scegliendo una cucina italiana contemporanea che guarda a Milano senza rinunciare a contaminazioni e riferimenti personali, leggi campani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A cena al Milano al ristorante Etereo di Casa Brera: alta cucina e design

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