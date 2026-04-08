A Milano, il quartiere di Brera si prepara a ospitare la 17ª edizione della Brera Design Week, parte del Salone del Mobile e del Fuorisalone. Quest’anno, il distretto si conferma come un punto di riferimento per il design internazionale, trasformandosi in un laboratorio urbano dove si susseguono esposizioni e iniziative legate al settore. La manifestazione coinvolge vari spazi e attività che mettono in evidenza le tendenze e le novità del design contemporaneo.

Anche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale. In occasione del Fuorisalone, in scena a Milano dal 20 al 26 aprile, Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design Week, che quest’anno si sviluppa attorno al tema “ Essere Progetto ”: un invito a guardare al design non solo come risultato formale o prodotto finale, ma come processo culturale e responsabilità nel costruire relazioni tra persone, luoghi e comunità. In questo contesto, Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale, grazie alla sua capacità di intrecciare lifestyle, arte, moda e cultura, che conta 217 showroom permanenti, di cui 10 nuove aperture e oltre 300 iniziative. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design Week

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Fuorisalone di Brera. Il tema "Essere progetto" e il ponte con la città. Il design come laboratorioMILANO "Essere Progetto" è il tema scelto per l’edizione 2026 del Fuorisalone che anima i quartieri dal 20 al 26 aprile, in concomitanza con il...

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Legnano e Ovest Milanese: il Salone del Mobile spinge affitti e prezzi alle stelle, ma da noi si paga meno..Secondo quanto riportato da Libero, la Milano Design Week e il Salone del Mobile continuano a trasformare il capoluogo lombardo – e tutto il suo hinterland – in un polo di attrazione globale, ma anche ... ticinonotizie.it

Di @mariannagulli_ | Mancano pochi giorni all’apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa. Ma se il design è protagonista nelle strade, il vero ‘capolavoro’ lo firmano i listini de - facebook.com facebook

A Matter of Salone, la 64° edizione del Salone del Mobile di Milano, luogo d'incontro per eccellenza per il mondo del design e del progetto sarà aperta al pubblico dal 25 al 26 aprile negli spazi di Rho Fiera! 25-26 aprile 2026 | Milano, Rho Fiera Biglietti x.com