Salone del Mobile e Fuorisalone | Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design Week

Da 361magazine.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, il quartiere di Brera si prepara a ospitare la 17ª edizione della Brera Design Week, parte del Salone del Mobile e del Fuorisalone. Quest’anno, il distretto si conferma come un punto di riferimento per il design internazionale, trasformandosi in un laboratorio urbano dove si susseguono esposizioni e iniziative legate al settore. La manifestazione coinvolge vari spazi e attività che mettono in evidenza le tendenze e le novità del design contemporaneo.

Anche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale. In occasione del Fuorisalone, in scena a Milano dal 20 al 26 aprile, Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design Week, che quest’anno si sviluppa attorno al tema “ Essere Progetto ”: un invito a guardare al design non solo come risultato formale o prodotto finale, ma come processo culturale e responsabilità nel costruire relazioni tra persone, luoghi e comunità. In questo contesto, Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale, grazie alla sua capacità di intrecciare lifestyle, arte, moda e cultura, che conta 217 showroom permanenti, di cui 10 nuove aperture e oltre 300 iniziative. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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