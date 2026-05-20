Un mistero avvolge ancora oggi la figura di Agostino da Lodi, un personaggio che ha attraversato secoli senza lasciare molte tracce scritte, ma con un fascino che non si è mai spento. La sua presenza si avverte tra le vie e i quadri di Brera, dove si dice si aggiri come un fantasma. Le sue vicende sono avvolte dal silenzio, eppure il suo nome continua a suscitare curiosità tra storici e appassionati d’arte. La sua storia resta un punto di domanda irrisolto nel panorama culturale.

Un vero enigma. Ha attraversato la storia in silenzio, itinerante, lasciando tracce sottili ma indelebili, accompagnato da sicuro prestigio. Per cantieri artistici di primo piano, come la Certosa di Pavia, ha lavorato. Ma nessun documento o testimonianza pittorica è stata rintracciata fino ad oggi nella cittadina lombarda che gli ha dato i natali. Eppure lui è Giovanni Agostino da Lodi. Perché così è identificato. Precisamente, "Joa Agustin da Lodi", in un’iscrizione probabilmente cinquecentesca. "Maestro Augustino de Lode pictore" e "Dominus magister Augustinus de Laude" in due carte, che rivelano la sua presenza rispettivamente a Venezia (nel 1504, quando un gentiluomo bresciano gli paga 5 ducati d’oro per un quadro di cui si sono perse le tracce) e a Milano (dove il 14 maggio 1511 risulta abitare nella parrocchia di Sant’ Eufemia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’enigma Agostino da Lodi. Un (geniale) fantasma si aggira per Brera : "Prospettive inattese"

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