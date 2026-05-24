Giovanni Agostino da Lodi Un pittore itinerante tra Leonardo e Giorgione

Una mostra dedicata a Giovanni Agostino da Lodi sarà allestita alla Pinacoteca di Brera dal 26 maggio al 13 settembre 2026.

Una mostra su Giovanni Agostino da Lodi è in arrivo alla Pinacoteca di Brera dal prossimo 26 maggio al 13 settembre 2026. Per la prima volta, una mostra ripercorre la carriera di uno degli artisti più originali attivi in Italia nei decenni a cavallo del 1500. L'esposizione restituisce la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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