Un genitore ha ritrovato la bicicletta del figlio, del valore di circa 2.000 euro, rubata a Bergamo, grazie a un dispositivo GPS. Utilizzando l’«airtag», ha seguito il segnalatore e ha scoperto che la bici si trovava a Zandobbio. Arrivato sul posto, ha individuato tre persone vicino a un garage privato. Non ci sono state ulteriori azioni da parte delle forze dell’ordine.

IL CASO. Seguendo il segnalatore gps installato, da Bergamo è arrivato a Zandobbio, dove si è trovato di fronte tre soggetti nei pressi di un garage privato. «A quel punto ho chiamato i carabinieri». Hanno rubato la mountain bike con cui suo figlio sedicenne andava a scuola, al Leonardo da Vinci, ma è riuscito a recuperarla grazie all’«airtag», il segnalatore gps che aveva installato nella bici, pagata 1.900 euro due anni fa. Il papà-investigatore si è spinto fino a Zandobbio, dove si è trovato a tu per tu con tre soggetti nei pressi di un garage privato. «Appreso del furto lunedì mattina, ho sporto denuncia dai carabinieri di Almenno, visto che mi trovavo lì in zona – racconta – e poi ho seguito il segnale dall’app scoprendo che la bici era stata spostata prima a Nembro e poi appunto a Zandobbio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo: rubano la bici da 2mila euro al figlio, papà la ritrova grazie all’«airtag»

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