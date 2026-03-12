Un uomo di 58 anni è sotto processo dopo essere stato accusato di aver rubato una spilla dal valore di 25mila euro durante un furto in casa sui colli. La stessa spilla, a forma di ape con diamanti e zaffiri, è stata ritrovata anni dopo in una gioielleria, grazie a una pubblicità su una rivista. La vicenda riguarda quindi il furto e il successivo ritrovamento del gioiello.

Subisce un furto in casa, sui colli, e anni dopo ritrova uno dei gioielli rubati – una spilla a forma di ape con diamanti e zaffiri, inconfondibile, del valore di 25mila euro - in una pagina pubblicitaria di una rivista: per questi fatti, oggi è a processo un 58enne. Il recupero del gioiello da parte della legittima proprietaria è stato frutto dell’intuito della signora e poi di un gioco di squadra tra polizia e carabinieri. Il furto nell’abitazione in zona colli viene messo in atto nel mese di dicembre 2019: i ladri si portano via orologi, documenti, argenteria, oggetti vari e molti gioielli, tra cui, appunto, una coppia di spille particolarissime firmate da un gioielliere milanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le rubano una spilla da 25mila euro. La ritrova anni dopo in gioielleria

