A Bergamo e provincia si registrano temperature fino a 37 gradi, con picchi di 35,9 gradi già raggiunti. Oggi si prevede un aumento dei valori massimi. In serata sono attesi temporali con possibilità di grandinate.

METEO. Eccezionale ondata di afa: la temperatura massima a Treviglio. Temporali attesi in serata con rischio di grandinate. Tutta la Bergamasca nel pieno di un’ondata di caldo eccezionale per intensità, durata ed estensione geografica. Già martedì 26 maggio in alcune zone della provincia si sono toccati e anche superati i 34 gradi, ma il picco è previsto nelle prossime ore (mercoledì 27), con punte attese fino a 36-37 gradi nelle zone di pianura. L’ondata di calore, anomala per la fine di maggio e destinata a durare almeno una decina di giorni, con temperature costantemente oltre i 30 gradi e fino a 10 sopra la media del periodo, era iniziata tra giovedì e venerdì scorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo e provincia caldo come ad agosto: fino a 35,9 gradi. Oggi si vola a 37

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