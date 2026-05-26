Nelle prossime 48 ore, si prevede un aumento delle temperature con picchi fino a 37 gradi. L’anticiclone subtropicale determinerà condizioni di caldo intenso, in particolare nelle regioni del Nord, nelle aree interne e nella Val Padana. Martedì e mercoledì saranno i giorni più caldi, con temperature elevate che coinvolgeranno diverse zone del paese.

Roma - L’anticiclone subtropicale porta l’apice della canicola tra martedì e mercoledì: Val Padana, città del Nord e aree interne le zone più esposte. Le prossime 48 ore saranno le più calde di questa prima vera fiammata estiva. L’anticiclone subtropicale continua a espandersi sull’Italia e su buona parte dell’Europa, favorendo condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature in ulteriore aumento, soprattutto al Centro-Nord. Secondo le ultime previsioni, tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio il caldo raggiungerà il suo picco, con valori localmente vicini ai 36-37 gradi in alcune aree urbane del Nord. La zona più esposta sarà la Val Padana, dove le massime potranno toccare i 35-36 gradi già martedì, con punte superiori mercoledì tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo record nelle prossime 48 ore: dove si rischiano picchi fino a 37 gradi

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Ancora maltempo poi arriva il caldo, picchi fino a 30 gradiLe condizioni meteorologiche sono ancora caratterizzate da maltempo, con piogge e temperature più basse rispetto alla norma stagionale.

Temi più discussi: Sinner al Roland Garros, un avversario a sorpresa a Parigi: non è un giocatore; Estate in anticipo, già al via la prima ondata di caldo. E da giovedì arrivano i temporali (e la grandine); Meteo - Al via la prima grande ondata di caldo della stagione in Europa; Fino a quando dura questo caldo record a maggio, con punte di 36 gradi.

Massimi di caldo nelle prossime 48 ore, #temperature anche di 36/37°C nelle pianure di Lombardia, Emilia e Piemonte. Da domani pomeriggio e tra giovedì e venerdì temporali locali anche forti prima al Nord Est poi sui rilievi di Alpi ed Appennino. #caldo x.com

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