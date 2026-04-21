A partire dal 21 aprile 2026, presso la biblioteca Città di Arezzo si svolge un ciclo di incontri dedicati alle letture a bassa voce. La rassegna, intitolata Nati per Leggere, propone appuntamenti rivolti a bambini e famiglie. Le sessioni prevedono la lettura di testi in modo tranquillo e silenzioso, con l’obiettivo di favorire la scoperta del piacere della lettura. Gli incontri continueranno nel corso dei prossimi mesi.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Un nuovo ciclo di letture a bassa voce per la rassegna Nati per Leggere alla biblioteca Città di Arezzo. Oggi alle 17 torna «Una storia al giorno» rivolta ai bambini di 2-3 anni accompagnati dai genitori. Domani mercoledì 22 aprile alle 17 ci sarà “Di storia in storia i bambini crescono” per bimbi di 4-5 anni accompagnati. Giovedì 23 aprile alle 17 “Canta parla racconta” incontro rivolto a bambini di 6-24 mesi e ai loro genitori. Incontri gratuiti su prenotazione 0575377913. Tanti appuntamenti nel mese di aprile alla biblioteca Ginestra di Montevarchi. Giovedì 23 aprile alle ore 16:30 (0-18 mesi) e alle ore 17.30 (0-18 mesi) torna «Leggere è familiare».🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Letture a bassa voce: ciclo di incontri in biblioteca

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