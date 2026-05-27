A 80 anni fermato su un’auto rubata e con una pistola carica pronta all’uso
Nel cuore della notte è stato fermato a bordo di un’auto rubata e con una pistola carica, pronta all’uso, senza averne l’autorizzazione. Protagonista di quanto accaduto a Gaeta un uomo di 80 anni arrestato dai carabinieri.Un arresto, in flagranza di reato, che è arrivato appunto nel corso di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
PERICOLOSO PREGIUDICATO ARRESTATO CON PISTOLA E DROGA | 23/02/2026
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La ricarica durante i viaggi a lunga distanza non è il problema – rimettere la famiglia dentro quando si raggiunge l'80% lo è. reddit