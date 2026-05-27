A 80 anni fermato su un’auto rubata e con una pistola carica pronta all’uso

Nel cuore della notte è stato fermato a bordo di un’auto rubata e con una pistola carica, pronta all’uso, senza averne l’autorizzazione. Protagonista di quanto accaduto a Gaeta un uomo di 80 anni arrestato dai carabinieri.Un arresto, in flagranza di reato, che è arrivato appunto nel corso di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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PERICOLOSO PREGIUDICATO ARRESTATO CON PISTOLA E DROGA | 23/02/2026

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Napoli, 16enne armato fermato in via Duomo: aveva una pistola clandestina pronta a sparareNella serata di ieri, domenica 17 maggio, la Polizia di Stato ha fermato un ragazzo di 16 anni in via Duomo.

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Argomenti più discussi: Nonno spacciatore arrestato dalla polizia: a quasi 80 anni in casa aveva un minimarket della droga; Arrestato 22enne per terrorismo, era pronto a compiere un attacco armato; Si dice pronto ad un attentato per lo Stato islamico, fermato; Eugenio, il pensionato terrore dei truffatori: Così ho fatto arrestare il terzo.

La ricarica durante i viaggi a lunga distanza non è il problema – rimettere la famiglia dentro quando si raggiunge l'80% lo è. reddit