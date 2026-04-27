Un ex imprenditore di 65 anni è stato fermato dalla Polizia Provinciale sulla Tangenziale Sud. L’uomo guidava un’auto a noleggio che non aveva assicurazione né revisione e che risultava noleggiata da giugno 2025. Durante il controllo, si è scoperto che si trattava di un veicolo rubato, portando al suo fermo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il sequestro dell’auto.

? Cosa sapere Ex imprenditore di 65 anni fermato dalla Polizia Provinciale sulla Tangenziale Sud.. L'uomo guidava da giugno 2025 un'auto a noleggio senza assicurazione né revisione.. Gli agenti della Polizia Provinciale hanno fermato un ex imprenditore di 65 anni residente nella Bassa sulla Tangenziale Sud, scoprendo che guidava da mesi un’utilitaria a noleggio mai riconsegnata all’agenzia proprietaria. Il controllo ordinario lungo l’arteria stradale ha messo in luce una serie di irregolarità gravi. Il conducente, al momento dell’intercettazione, ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire i controlli sul veicolo e sui documenti del guidatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga su un’auto rubata: fermato l’ex imprenditore sulla Tangenziale

ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts

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