Napoli celebra gli 80 anni del voto alle donne | al via il programma diffuso di Marzo Donna 2026

Napoli ha avviato le celebrazioni per gli 80 anni dal diritto di voto alle donne con l'inizio del programma Marzo Donna 2026. L'iniziativa coinvolge istituzioni, scuole, associazioni e realtà locali in una serie di eventi distribuiti sul territorio. Lo scopo è promuovere una riflessione collettiva sul ruolo delle donne nella società odierna attraverso diverse attività e manifestazioni.

In occasione dell’80° anniversario del diritto di voto alle donne, il Comune di Napoli lancia l’edizione 2026 di Marzo Donna, una rassegna diffusa che mette insieme istituzioni, scuole, associazioni e realtà del territorio per riflettere sul ruolo delle donne nella società contemporanea e promuovere una cultura delle pari opportunità. Il calendario nasce dalla manifestazione d’interesse pubblicata dall’amministrazione comunale e dalla significativa risposta arrivata da realtà culturali, educative e sociali della città. Tra gli appuntamenti in programma ci sono mostre fotografiche e pittoriche, rassegne teatrali, proiezioni cinematografiche e reading dedicati alle storie di donne, alla resilienza e all’autodeterminazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

