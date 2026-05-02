Ferie ai docenti precari solo per giugno o tutto l’anno? Due scenari | indennità da 400 euro o fino a 1.500 euro per anno

Il dibattito sulle ferie dei docenti precari riguarda due possibili scenari. Uno prevede ferie solo per il mese di giugno, mentre l’altro considera ferie per l’intero anno scolastico. La questione si collega a decisioni in corso da parte della Cassazione, che potrebbero influenzare anche le indennità riconosciute. L’avvocato Walter Miceli, rappresentante della rete legale Anief, ha spiegato i dettagli di queste opzioni durante una trasmissione televisiva dedicata al diritto scolastico.

Ferie ai docenti precari: l’avvocato Walter Miceli della rete legale Anief ha partecipato giovedì 30 aprile alla trasmissione Diritto in cattedra su Orizzonte Scuola TV spiegando i due scenari possibili che si determineranno in seguito alla decisione della Cassazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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