Modello 730 precompilato invio dal 27 maggio | 4 milioni di italiani lo hanno già fatto
Dal 30 aprile, giorno in cui il modello 730 precompilato è stato reso disponibile online, sono stati effettuati più di quattro milioni di accessi da parte di cittadini italiani. La possibilità di consultare e inviare il modello telematicamente sarà aperta dal 27 maggio, con l’obiettivo di facilitare la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Questa modalità digitale continua a riscuotere successo, dimostrando un’ampia adesione tra gli utenti.
Il 730 precompilato conferma il suo successo telematico. Dal 30 aprile, data in cui il modello è stato reso disponibile in modalità consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati più di quattro milioni gli accessi. In queste prime due settimane, è emerso anche un altro dato: il 76,8% degli utenti ha scelto il 730 semplificato, caratterizzato da un’impostazione più intuitiva. Attraverso il portale, ogni cittadino può integrare, modificare o accettare così come compilati dal Fisco i dati della propria dichiarazione. A partire da quest’anno la precompilata utilizza infatti sempre più dati di enti terzi per evitare al contribuente di dover apportare qualsiasi tipo di modifica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
MODELLO 730/2026: Al via la PRECOMPILATA, anche in modalità SEMPLIFICATA!
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