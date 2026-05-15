Modello 730 precompilato invio dal 27 maggio | 4 milioni di italiani lo hanno già fatto

Dal 30 aprile, giorno in cui il modello 730 precompilato è stato reso disponibile online, sono stati effettuati più di quattro milioni di accessi da parte di cittadini italiani. La possibilità di consultare e inviare il modello telematicamente sarà aperta dal 27 maggio, con l’obiettivo di facilitare la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Questa modalità digitale continua a riscuotere successo, dimostrando un’ampia adesione tra gli utenti.

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